Arresten un contrabandista amb 5.590 paquets de tabac

Aquest diumenge, a la nit, el servei de Policia va arrestar un home no resident, de 23 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. Se’l va detenir després de rebre un avís d’agents de Duana que, arran d’una vigilància, havien controlat l’home amb 5.590 paquets valorats en prop de 21.900 euros.
L’individu arrestat estava custodiant la mercaderia, la qual es trobava amagada dins d’un punt de captació d’aigua a la zona de les pistes d’esquí, al Pas de la Casa.