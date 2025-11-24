En un semàfor, una dona fuig del vehicle on anava amb l’home que l’agredia i demana ajuda als ocupants del cotxe de davant

La Policia ha detingut aquest cap de setmana, a Andorra la Vella, un home de 25 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit l’exparella. La dona es va presentar a les dependències policials la matinada de diumenge per a denunciar l’agressió, que s’acabava de produir a l’interior del vehicle que conduïa l’home mentre estaven aturats en un semàfor.
En aquell moment, la dona va baixar del cotxe corrents i va demanar ajuda a les ocupants del turisme que tenien just davant, els quals la van acompanyar fins al despatx de Policia. L’home va fer un canvi de sentit i va marxar en direcció contrària, però una patrulla el va localitzar poc després i el va detenir.