Quatre persones detingudes per alcohol al volant implicades en accidents de trànsit

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut vuit persones la darrera setmana. Es tracta de set homes i una dona d’edats compreses entre els 19 i els 48 anys que circulaven amb taxes d’alcoholèmia de 0,93 a 1,90. Quatre de les persones detingudes per alcohol al volant es van veure implicades en accidents de circulació amb danys materials i, a la resta, se les va controlar per cometre infraccions de trànsit.
Arrestat per incomplir una ordre d’expulsió
Finalment, els darrers dies, al Pas de la Casa, la Policia va detenir un altre home, de 26 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.