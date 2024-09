Arrestats per possessió d’estupefaents i per alcohol i drogues al volant

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut, recentment, a la frontera del riu Runer un home de 31 anys que entrava al Principat amb 0,7 grams de cocaïna; un altre, no resident de 38 anys, també a la frontera del riu Runer, amb 0,5 grams d’MDMA i petites quantitats d’haixix i marihuana i, finalment, un tercer home, de 37 anys, que va ser arrestat a Escaldes-Engordany amb 1,8 grams de cocaïna.

Alcohol i drogues al volant

Quant a les persones detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol, han estat quatre. Tenen entre 31 i 48 anys i han estat controlades amb taxes de 0,90 a 1,12 grams d’alcohol per litre de sang. Un altre home, de 40 anys, va ser detingut per conduir donant positiu en drogues al volant.