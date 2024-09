Torna el cicle ‘Tardor d’òpera’ a Encamp amb l’especialista Mario Raviola i les obres de Puccini

Imatge d’una activitat organitzada per la Biblioteca Comunal d’Encamp (Comú)

La Biblioteca Comunal d’Encamp torna a acollir un any més el cicle ‘Tardor d’òpera’, després de l’èxit assolit l’any passat. Aquest cop, les audicions comentades per l’especialista, Mario Raviola, es faran sota el títol ‘Drama, passió i llàgrimes en les òperes de Puccini’, coincidint amb el centenari de la mort del famós compositor italià.

Raviola abordarà la producció operística de Giacomo Puccini, incidint en la figura de les seves heroïnes més icòniques com Manon, Turandot o Cio-Cio San. El segon cicle d’òpera torna a desenvolupar-se a Encamp després de l’èxit assolit l’any passat, amb un grup participatiu, passant una estona d’aprenentatge, intercanvi d’idees i la possibilitat de gaudir de les obres dramàtiques musicals més destacades de la història.

Les audicions comentades tindran lloc els dimarts 10 (demà), 17 i 24 de setembre; 12, 19 i 26 de novembre; i 3 de desembre, totes a les 19 hores a la Biblioteca Comunal d’Encamp. Com a cloenda, per a l’últim dia del cicle s’està organitzant un recital.

Per a realitzar les reserves per al cicle, així com per a obtenir més informació, cal contactar directament amb la Biblioteca Comunal d’Encamp mitjançant el correu electrònic biblioteca@encamp.ad, trucant al +376 732 704, o bé acudir presencialment.





El mestre Puccini

Aquest 2024, el món de l’òpera celebra el centenari de la mort de Giacomo Puccini (1858-1924), transcendental compositor d’òpera italià i autor de 12 òperes: Le villi, Edgar, Manon Lescaut, La bohème, Tosca, Madama Butterfly, La fanciulla del West, La rondine, Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi i Turandot.

Puccini posseïa un instint teatral visionari que el va portar a crear històries realistes. Admirat pels últims romàntics i vilipendiat pels qui apostaven per la ruptura avantguardista, Puccini exemplifica com ningú el canvi de segle, un pas de constant transformació estètica en el qual conviuen tendències oposades.

Pel que fa a les seves obres, cal destacar, per exemple, La Boheme, composta amb llibret en italià de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica, i que va ser estrenada a Torí en 1896. El seu debut no va tenir molt bon acolliment, però, en poc temps, la seva popularitat es va estendre per tota Itàlia, fins a arribar a catalogar-se com una de les òperes més famoses de tots els temps.