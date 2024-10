Arrestat per alterar certificats per a obtenir el permís de residència i treball

Un home sent emmanillat (Pexel)

Els darrers dies, un home, de 28 anys i no resident al Principat d’Andorra, va ser detingut per servei de Policia com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Aquest és un delicte que sovinteja força al llar de l’any, però que sempre sol ser detectat pels treballadors del servei d’Immigració o per la mateixa Policia del país.

També en aquest cas, l’individu arrestat hauria alterat uns certificats d’experiència laboral amb el clar objectiu d’obtenir el permís de residència i treball al Principat d’Andorra.