Reunió entre Crespín i l’alcaldessa de Bassella

José Crespín visitant el Museu de la Moto a Bassella (Subdelegació del Govern espanyol a Lleida)

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, s’ha desplaçat avui dilluns a la comarca de l’Alt Urgell per a visitar el municipi de Bassella on ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa, Cristina Barbens, i ha conegut el projecte d’emprenedoria rural que porta a terme un jove de la localitat. Amb l’alcaldessa, el subdelegat ha abordat diferents qüestions relacionades amb els serveis als veïns de petits municipis com el de Bassella, així com de les infraestructures viàries de connexió amb altres municipis de la comarca i comarques veïnes.

En aquest sentit, José Crespín ha volgut posar en valor “la importància” del projecte de la futura rotonda a la N-260, al seu pas per Montferrer, “un projecte que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ja ha licitat per 841.613 euros arrancant d’aquesta manera la seva tramitació administrativa per a fer-lo realitat”.

El subdelegat ha destacat que el projecte “portava aparcat molts anys i l’hem recuperat i actualitzat per a donar resposta a una demanda dels veïns i dels empresaris de la zona per a millorar la seguretat en aquest punt de la carretera”. Es tracta d’una intersecció molt utilitzada que dona accés a Montferrer, els nuclis d’Aravell, Bellestar i Castellbó, així com als polígons industrials situats a peu de carretera i a les instal·lacions de l’aeroport Andorra-La Seu.

Posteriorment, el subdelegat del Govern, acompanyat per l’alcaldessa, ha conegut a Bassella el projecte d’emprenedoria turística “Cal Jan”, un projecte que porta a terme David, un jove del municipi que des de fa dos anys treballa per a oferir un nou allotjament turístic al conjunt de la comarca de l’Alt Urgell potenciant alhora, tal com ha explicat Crespín, “la destinació de Bassella com a destí turístic familiar”.

El subdelegat del Govern ha finalitzat la seva visita al Museu de la Moto de Bassella, espai que aplega una de les col·leccions més completes de la historia del motociclisme i que, després d’un període de tancament per reformes de l’espai, reobre aquest divendres les seves portes. “Una parada obligatòria per a tots els amants del motor -segons Crespín- i un gran atractiu turístic pel Pirineu”.