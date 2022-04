Arrenca amb molta afluència el Xocofest, la primera Fira de la xocolata del país

La primera Fira de la Xocolata, el Xocofest, ha iniciat l’activitat aquesta tarda, i ha quedat oficialment inaugurada amb la visita de les autoritats, encapçalades per la cònsol major, Conxita Marsol; el cap de Govern, Xavier Espot; i la síndica general, Roser Suñé. En total, s’han repartit unes 3.000 racions de xocolata de manera gratuïta entre el públic assistent.

La primera jornada del Xocofest, a més, ha estat amenitzada sobre l’escenari habilitat amb la música del grup The Soundsets. La parròquia es transforma aquests dies al voltant del recinte del Xocofest en un món imaginari de casetes de xocolata, conills i ous de Pasqua. El programa d’activitats d’aquest nou esdeveniment de dinamització per gaudir durant les vacances de Pasqua, i que vol ser un atractiu per al públic nacional i per als visitants, inclou una trentena de propostes gratuïtes i variades al voltant de la xocolata. Fins al dilluns de Pasqua (18 d’abril) totes les propostes es concentraran cada tarda i fins al vespre a l’espai de l’antiga caserna de Bombers, paral·lel a l’avinguda Meritxell i a la confluència de l’eix comercial de Riberaygua i Travesseres.

Des d’aquest divendres i al llarg d’11 dies, es pot visitar el Mercat del cacau, participar en activitats de cuina relacionades amb la xocolata, fer tastos i maridatges o tallers de tatuatges i de cosmètica amb cacau, i gaudir de música en directe amb grups del país, teatre infantil, conta contes i espectacles itinerants de màgia.

Una de les activitats més vistoses tindrà lloc el dissabte 16 d’abril a partir de les 17 hores: es crearà el logotip de la parròquia en gran format i els assistents se’n podran endur un bocí.

Conxita Marsol ha celebrat la bona acollida que ha tingut la mostra aquest primer dia, amb un gran volum de públic. La cònsol major ha assenyalat que per al Comú d’Andorra la Vella ha arribat el moment de potenciar els esdeveniments que tornin a fer sortir els ciutadans al carrer i potenciar les relacions. El Xocofest, de fet, és només el punt de partida d’una primavera molt intensa d’activitats que tindrà lloc en diferents punts d’Andorra la Vella.

La Fira de la xocolata compta, alhora, amb la implicació del sector comercial, així com de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres, que impulsa el sorteig Emporta’t el premi de l’ou daurat, amb el qual una seixantena d’establiments del barri sortejaran premis mitjançant uns codis QR que estaran posats als aparadors.