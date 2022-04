Victòria del FC Andorra contra el Reial Madrid Castilla

El FC Andorra ha derrotat 2 a 1 el Reial Madrid Castilla en partit corresponent a la jornada 31 a Primera RFEF. Aquest triomf situa els d’Eder Sarabia com a líders porvisionals de la categoria a l’espera del que facin aquest cap de setmana Albacete i Vila-Real B

El FC Andorra ha sortit molt bé al partit, dominant el joc i amenaçant la porteria madridista. Després d’una gran acció col·lectiva, per banda esquerra, Hector Hevel rematava la centrada per fer pujar l’1 a 0 en el minut 35. El filial madridista ha fet un pas endavant i ha aconseguit l’empat en el minut 43.

Després del gol blanc han arribat els millors minuts de l’equip dirigit per la llegenda madridista, Raul Gonzalez. El FC Andorra ha anat restablint la situació. En una acció similar a la del primer gol, aquesta vegada per banda esquerra, la centrada de Marc Fernández i l’ha rematat Carlos Martínez a boca de gol per fer el 2 a 1 definitiu en el 68.

El FC Andorra se situa líder provisional, ocupant l’única plaça d’ascens directe. El Vila Real B jugarà dissabte al camp del Barça B i l’Albacete rebrà diumenge el San Luqueño. A l’Andorra li queden set jornades.