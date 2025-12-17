Arnau Obiols presenta a Noves de Segre el seu nou disc, “Ocelltambor”

El local social Cal Pere de Noves de Segre acollirà dissabte vinent, 20 de desembre, la presentació del nou disc d’Arnau Obiols Campi, “Ocelltambor”. L’acte tindrà lloc a dos quarts de sis de la tarda i l’entrada serà gratuïta. El darrer treball del músic urgellenc va sortir a la venda el passat mes d’octubre i es mostra com “una obra lluminosa, plena de poesia i humanitat”. L’enregistrament, publicat pel segell Microscopi, va comptar amb la participació dels músics Pep “Pepino” Pascual, Artur Blasco, Santi Careta i Alba Careta.
El concert, que té el suport de l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, es complementarà amb un berenar amb coca i xocolata per a tothom.
Llenguatge propi i arrelat al territori
Arnau Obiols Campi, nascut a la Seu d’Urgell l’any 1985, és músic, compositor i creador multidisciplinari. Amb una trajectòria que travessa el jazz, el folk i la creació sonora més lliure, ha sabut construir un llenguatge propi, arrelat i alhora universal. Ha participat en projectes com Joana Gomila Folk Souvenir, El Pont d’Arcalís, Rufaca Folk Jazz Orchestra, Free Art Ensemble o David Mengual Resolut Trio. A més a més, ha fet col·laboracions amb artistes com Perejaume, Comediants o Kepa Junkera.