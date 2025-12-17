Divendres, assemblea general de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí

El proper divendres, dia 19 de desembre, tindrà lloc l’assemblea general ordinària de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) que coincideix amb l’inici de la nova temporada 2025-2026. L’assemblea es durà a terme al Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella. L’acte es previst que comenci a les 19 hores.
Els punts de l’ordre del dia:
– 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
– 2. Lectura i aprovació, si s’escau, dels comptes.
– 3. Reciclatge ISIA.
– 4. Canvis a la junta, i anàlisi sobre el futur de l’associació.
– 5. Feines pendents.
– 6. Precs i preguntes.
Des de l’assemblea s’assenyala que es faran les entregues dels segells ISIA 2026 i, també, es podran adquirir medalles ISIA.