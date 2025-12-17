Andorra reforça el seu posicionament internacional en innovació esportiva al GSIC Summit València 2025

Andorra Business ha tancat amb un balanç molt positiu la seva participació al GSIC Summit València 2025, un dels principals esdeveniments internacionals dedicats a la innovació, la tecnologia i l’esport, celebrat els dies 16 i 17 de desembre, a València. El congrés ha reunit algunes de les marques i organitzacions més rellevants de l’ecosistema global de l’esport, consolidant-se com un fòrum estratègic de primer nivell.
La delegació andorrana, encapçalada per Andorra Business i Andorra Recerca i Innovació (AR+I), ha comptat amb la participació d’empreses del país com Forestal, Grandvalira i Sports Dynamic Lab. Aquesta presència ha estat possible gràcies a l’impuls i l’acompanyament d’Andorra Business, que ha ofert a les empreses andorranes l’oportunitat de participar en aquesta cita amb l’objectiu de reforçar la seva visibilitat internacional, facilitar contactes estratègics i generar noves oportunitats de col·laboració i negoci.
La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha destacat que “participar en un fòrum del nivell del GSIC Summit, al costat de marques com Microsoft, Valencia CF, Bayer Leverkusen o Lenovo, representa una oportunitat estratègica per a les empreses andorranes. Des d’Andorra Business hem treballat per a oferir aquesta possibilitat i acompanyar-les perquè puguin aprofitar al màxim un entorn internacional altament qualificat”, i ha afegit que aquesta presència “ens permet projectar una imatge de país innovador, especialitzat i amb capacitat real d’aportar valor a l’ecosistema global de l’esport i la tecnologia”.
El GSIC Summit València, organitzat pel Global Sports Innovation Center powered by Microsoft, ha comptat amb la participació de grans marques i entitats internacionals, així com startups, fons d’inversió i agents clau especialitzats en sports tech, dades, intel·ligència artificial, fan engagement i sostenibilitat aplicada a l’esport.
En aquest entorn d’alt nivell, la participació andorrana ha permès posicionar l’ecosistema del país com un espai atractiu per a la innovació, la recerca aplicada i el desenvolupament de solucions tecnològiques vinculades a l’esport, la muntanya, el turisme actiu i el rendiment esportiu. Andorra Business ha acompanyat activament les empreses participants al llarg de l’esdeveniment, facilitant la seva integració en l’agenda del congrés i l’accés a espais de networking i reunions professionals, i també ha presentat el potencial del país en aquests àmbits.