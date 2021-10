Aragonès insta l’empresariat a treballar per aconseguir oportunitats en la 32 Trobada al Pirineu

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha pronunciat aquest divendres la conferència inaugural de la 32a Trobada Empresarial al Pirineu, instant l’empresariat català que cal treballar per aconseguir oportunitats a tot el territori català, amb espais de reflexió i aliances com les que es generen en aquestes Jornades.

Entre els principals problemes per a l’economia catalana, el president de la Generalitat ha destacat “l’augment de preus de les energies i de les matèries primeres, la inflació dels preus industrials i la falta de micro-xips que es fabriquen a Àsia i que podríem dissenyar a Catalunya”, ha matisat el president català, per a qui Catalunya ha d’aconseguir sobirania tecnològica, energètica i, també, de les infraestructures. Aragonès ha fet referència a l’energia a través de l’autoconsum i a la vora d’on es consumeix per no haver de concentrar la producció energètica en uns determinats territoris.

“El futur del model productiu de Catalunya passa per re-industrialitzar-lo en clau verda i digital, amb el pacte per a la indústria i a través de fons Next Generation de la Unió Europea; alguns dels quals donen respostes a les necessitats de l’economia catalana però, també, europea”, ha explicat Aragonès, per a qui “la indústria del nostre país i el turisme han mitigat la crisi de fa uns anys i ara ho han de tornar a fer”. “En una dècada, podem estar ben posicionats a nivell europeu i al Govern estem implicats perquè volem que es generi riquesa per poder distribuir-la, gràcies a l’esperit emprenedor del país”, ha matisat. El Govern català té previst posar en marxa, aquest desembre o el mes de gener del proper any, un pacte per a la indústria que permeti aconseguir-lo de manera compartida amb els empresaris i la població en general.

Quatre transformacions des de la Generalitat de Catalunya

Aragonès ha posat en valor “uns sectors públics que han continuant treballant durant la pandèmia”, fent referència sobretot a la labor dels sanitaris i a la feina realitzada anteriorment per la Generalitat i gràcies a la qual “estem vacunats i podem participar en esdeveniments presencials com aquest”. Per a ell, “la pandèmia es va produir quan Catalunya portava un anys de recuperació, enfortint l’externalització, amb taxes d’atur properes al 10% i amb un equilibri pressupostari al Govern català, que ens ajudaran a recuperar-nos”.

Per al president de la Generalitat, hi ha quatre transformacions. La primera, la social, donat que hi ha un estancament dels salaris que repercuteix en les generacions posteriors: “cal generar riquesa per compartir oportunitats i enfortir els sectors públics del benestar per a la gent gran”. La segona, “en clau feminista, per tal de portar a terme un combat sense fissures envers la violència masclista per avançar cap a una igualtat real”. La tercera, la verda, perquè s’ha de canviar la manera de consumir i “ens hem d’adaptar al canvi climàtic”, sobretot, en factors econòmics com el de l’automoció i el càrnic, per tal de reduir els gasos d’efecte hivernacle: “hem de fer un canvi cap a les renovables, amb una nova normativa descentralitzada per fer una distribució participada per la població i el territori”. I, per últim, la democràtica, donat que amb negociació i diàleg, s’han d’aconseguir acords amb el Govern d’Espanya, acompanyada de la societat. I tot això, amb sostenibilitat i evitant en l’àmbit urbanístic la bombolla especulativa.

Durant el torn de preguntes, s’ha posat damunt la taula la falta d’entesa entre el Govern espanyol i català i Aragonès, des del Pirineu, ha parlat de la diversificació econòmica per lluitar contra el despoblament i la centralització a Barcelona, fent referència als Jocs Olímpics d’Hivern que han de fer possible infraestructures clau per a tot el territori del nord de Catalunya, les comunitats del qual han de liderar aquest esdeveniment. Entre d’altres qüestions, el President ha posat en valor, finalment, el talent jove del país que s’ha de poder retenir, en part fent créixer del 20 al 40% la formació professional.

La resiliència converteix els desafiaments en oportunitats

Per la seva banda, Vicenç Voltes, president de la Trobada Empresarial al Pirineu, ha explicat que “quan per fi semblava que sortíem de la crisi, ha vingut l’augment de preu de les matèries primeres que amenaça aquesta recuperació”. Per a aquest desafiament només hi ha oportunitats i “només podem sortir d’aquesta crisi amb resiliència empresarial, per tal de convertir les dificultats en oportunitats i així mirar l’horitzó amb optimisme”. El president de la Trobada Empresarial al Pirineu ha posat en valor els conferenciants d’aquestes jornades que destaquen per saber reinventar-se, trobar la diferenciació i tenir coratge per donar un pas més endavant, a l’hora d’internacionalitzar les seves empreses. I tot això posant en valor l’entorn i pensant en les generacions futures.

“S’han de millorar les inversions per tal d’aconseguir fer créixer el país, la qual cosa necessita de l’acord entre les institucions públiques”, ha explicat Voltes, fent referència a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, l’ampliació de la qual han demanat nombrosos conferenciants de prestigi el dia abans durant la Trobada. També ha posat damunt la taula les moltes traves administratives que es troben els inversors i els empresaris a l’hora de fer créixer el país.

El president ha destacat la importància d’aconseguir fons de la Unió Europea, per tal d’aconseguir oportunitats, tenint en compte l’economia i l’ecologia. Perquè, per a Voltes, “la riquesa d’avui depèn de les decisions d’inversions d’avui”, destacant el gran nombre d’empresaris del país, que necessiten la col·laboració dels Govern. A més, ha precedit la intervenció del president, destacant que “ens trobem en un moment únic en la història de la humanitat amb dos desafiaments: el canvi climàtic i la revolució tecnològica, que representen grans reptes per cadascuna de les nostres empreses i ens posen moltes oportunitats a l’horitzó”.

Per la seva part, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha ressaltat la importància del teixit empresarial per enriquir la societat, destacant el nou paradigma laboral del teletreball, entre altres. Viaplana ha ressaltat la inversió en el hub tecnològic que té previst inaugurar aquesta localitat properament. Per a l’alcalde de la Seu d’Urgell és important el sector turístic però no s’han d’oblidar altres sectors com l’energètic.