L’exposició “Quan parles fas màgia”, del Voluntariat per la Llengua, arriba a l’Alt Urgell

L’exposició itinerant “Quan parles fas màgia”, del programa Voluntariat per la Llengua del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) arriba a la Seu d’Urgell els pròxims dies. Es podrà visitar a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell del 2 a l’11 de novembre en horari d’atenció al públic de la institució: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. L’exposició està integrada per set plafons explicatius sobre el programa Voluntariat per la Llengua i té l’objectiu de donar a conèixer aquesta iniciativa del CPNL.

Voluntariat per la Llengua és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària, que parla català fluidament, i un aprenent o aprenenta, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa.

El Voluntariat per la Llengua ofereix dues modalitats: presencial (les parelles han d’assistir al lloc de trobada que hagin acordat) i virtual (les parelles fan les trobades per mitjà d’Internet, a través de plataformes de videotrucada).

El programa va néixer l’any 2003 i ja hi han passat més de 150.000 parelles. És un programa reconegut per la Unió Europea i adoptat a l’Aran, Perpinyà, Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i, també, a Bolzano (Itàlia) i Flandes (Bèlgica).