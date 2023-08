“Les amistats perilloses”, de Pierre Choderlos de Laclos

Coberta del llibre “Les amistats perilloses”

Títol: Les amistats perilloses

Autor/a: Pierre Choderlos de Laclos

Pàgines: 504

Editorial: Adesiara

La marquesa de Merteuil i el vescomte de Valmont, els experts més consumats de tot París en l’art de la seducció, tramen venjar-se del comte de Gercourt pervertint Cecile Volanges, una noieta ignorant, promesa per la seva mare a casar-se amb el comte. Cecile, però, està molt enamorada del jove Danceny, passerell com ella en les qüestions amatòries.

Tot i que, al principi, no està per orgues, entestat a conquistar la inabastable presidenta de Tourvel, una dona casada i devota, exemple de virtut en els cercles aristocràtics que tots comparteixen, Valmont acaba participant en el joc. Aleshores, l’engany, la dissimulació, la immoralitat i la depravació més descarnada no tenen aturador fins que s’aconsegueixen els objectius —per bé que les conseqüències poden ser funestes—, com es podrà descobrir en aquesta gran fita de la novel·la llibertina.





Font: lacasadellibro