Aquesta és la raó per la qual has de netejar el bany amb aranja

Hi ha multitud de productes que pots usar quan decideixes fer una neteja profunda. Desafortunadament, la majoria d’ells tenen substàncies químiques, els noms de les quals ni tan sols podem pronunciar correctament, i que a més no són precisament ecològiques ni saludables, doncs en inhalar els seus fums poden causar un molest mal de cap.

Per sort, existeixen ingredients naturals amb els quals comptem a les nostres neveres i que ajuden al fet que la casa estigui impecable sense necessitat de gastar molts diners i sense posar en risc la nostra salut.

Què necessitem? Tan sols aranges i sal.

Per a actuar, talla una aranja per la meitat i sala generosament la polpa. Després, humiteja les superfícies que desitges netejar amb aigua i frega-les amb el cítric. Esprem la fruita de tant en tant, perquè surtin els sucs i es transmeti una deliciosa olor a través de l’habitació. Esbandeix les superfícies que has netejat amb aigua tèbia quan hagis acabat.

Queda una olor espectacular i compta amb propietats que no tenen res a envejar als que contenen els productes químics que a part de danyar les nostres vies respiratòries, solen ser abrasius per a algunes superfícies que netegem.

Per Eva Remolina