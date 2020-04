Avui he volgut dedicar aquest article a Jordi Ruiz. Per cert estarà convidat al programa de ràdio. Vaig estar a punt de posar-li el seu nom a l’article. Però vaig pensar que un nom tal vegada no és suficient i vaig voler resumir part de la seva essència.

Jordi Ruiz és creador i innovador. Un exemple de superació personal. Una infància molt difícil de la qual ell va tirar endavant d’una forma meravellosa i amb la capacitat d’emocionar als altres. Entre moltes altres coses en vida ha après 2 que ho porten a connectar amb el món de les emocions i dels sentits de la gent.

Ell és hipnotitzador i mag. Innova contínuament en els seus espectacles i ara ha anat un pas més enllà creant un espectacle per a persones invidents. No tinc suficient espai per a explicar tantes coses sobre aquesta persona. Igual que no tindrem suficient amb una hora de ràdio. Veure els seus espectacles és desconnectar-se de la quotidianitat, dels problemes i tele transportar-se a un espai de felicitat, pau i il·lusió.

On la màgia és realitat i creus que tot és possible. Crear i innovar en les nostres vides sempre ens donarà un plus d’energia. Val la pena gaudir, realitzar un exercici d’aquest estil i tal vegada convertir-lo en un costum.

