“Aquest Nadal, regala Encamp”, la campanya de promoció del comerç local de la parròquia

“Aquest Nadal, regala Encamp” és la campanya de promoció del comerç local de la parròquia que el Comú impulsa conjuntament amb el teixit empresarial i comercial de la parròquia.

El Comú d’Encamp conjuntament amb l’Associació d’Empreses d’Encamp han produït un vídeo promocional del comerç, on una nena petita explica la seva experiència de compres a la parròquia, tant al Pas de la Casa com a la vila d’Encamp, un dia tan especial com la vetlla de Nadal, precisament un “Nadal una mica diferent i on tothom hem de fer pinya” amb l’objectiu de sensibilitzar de la importància de la compra de proximitat.

La cònsol major, Laura Mas ha explicat que “el teixit comercial a Encamp i el Pas de la Casa té dues realitats diferents que necessiten d’accions específiques” el vídeo promocional fa referència al Pas de la Casa, però clarament té la voluntat de “visualitzar el teixit comercial d’Encamp per posicionar-lo com a comerç de proximitat i sensibilitzar a la població de la importància de la compra local“.

El Comú ha promogut aquesta acció dins de les activitats de promoció del comerç local que ha impulsat des de l’estiu amb el pla de reactivació econòmica. Així entre les mesures previstes, hi ha tres mercats de Nadal, un al centre d’Encamp, del 27 al 2 de gener que inclourà també dos espectacles de llum diaris a les 18 h i a les 20 h. Des d’ahir ja ha començat el primer mercat al Pas de la Casa, organitzat amb l’associació de veïns del Pas de la Casa, que durarà fins al dia 22 i el segon mercat, al Pas de la Casa, es realitzarà des del 2 al 10 de gener.

Paral·lelament a aquestes accions s’ha programat un espectacle de circ, des del dia 18 fins al dia 6 de gener, a la sala de festes del Complex, en diferents horaris. Les activitats infantils, del Pare Noel i Reis, es complementen així amb un espectacle de malabars i contorsionisme amb un circ per a tots els públics amb reconeixements internacionals. Els Dias Brothers han obtingut diferents premis als festivals de circ de Montecarlo, Grenoble, Budapest,… Les entrades es poden comprar per internet a comuencamp.ad