El PS fa un monogràfic sobre els efectes econòmics de la crisi sanitària

La militància del Partit Socialdemòcrata (PS) ha organitzat aquest dilluns al vespre un seminari per analitzar els efectes econòmics de la crisi sanitària de la Covid-19. Així, han analitzat la nova regulació dels popularment anomenats ERTO, les moratòries i les carències bancàries, els lloguers i els diferents tractaments que es donen des de cada parròquia a la gestió econòmica de la crisi sanitària. Unes mesures que han de garantir ajudes al col·lectiu d’empresaris i als treballadors, i que des de la formació socialdemòcrata insisteixen que no són suficients per donar resposta a les dificultats actuals.

Amb la nova llei de mesures urgents que “el Govern de dretes ha tirat endavant sense el suport del Partit Socialdemòcrata, els autònoms tenen encara més incompatibilitats, les carències bancàries seguiran sense afectar les persones jurídiques i les exempcions als lloguers, tant d’habitatge com de negoci, empitjoren i no són retroactives”, afirma el PS en un comunicat.

La consellera del PS, Judith Salazar, ha traslladat a la militància del partit que tot i que “gràcies al treball parlamentari, des de la formació socialdemòcrata han pogut fer nombroses correccions tècniques, ampliar el supòsit carències bancàries, garantir els subministraments per llei i les reduccions en lloguers de locals de negoci, que no es preveien inicialment”, exposa el comunicat, “la llei, en una Andorra sense diversificació econòmica, no dona prou suport als sectors tradicionals“.

Des del PS assenyalen que la llei de mesures urgents del tripartit és una “llei que s’ha fet als despatxos, i no al carrer”, i lamenten que no s’hagi negociat amb els agents econòmics, com ara la patronal ni els sindicats. “Aquest no és el mètode del PS, i menys en el context de dificultat actual”, ha recordat Salazar, insistint que des del PS el model és “treballar plegats”, integrant les aportacions dels afectats.