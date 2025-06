Aquest dijous jurarà la Constitució el nou copríncep episcopal

El nou copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat (SFGA)

Aquest dijous, 26 de juny, tindrà lloc la sessió de jurament de la Constitució de Josep-Lluís Serrano Pentinat, Bisbe d’Urgell i nou copríncep episcopal d’Andorra. Els actes començaran a les 10.50 h, amb l’arribada del copríncep a la plaça Benlloch d’Andorra la Vella. Acompanyat del cap de Govern, Xavier Espot, farà el recorregut a peu pel carrer de la Vall fins a la Casa de la Vall. Al llarg d’aquest tram, així com a la plaça Sant Esteve, s’habilitaran espais perquè la ciutadania pugui estar present durant el recorregut.

Així mateix, i gràcies a la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, estaran disponibles els lavabos del Centre de Congressos i de l’Hostal Calones per al públic que estigui al carrer durant l’acte. A les 12.00 h començarà la sessió de jurament de la Constitució. Es tracta d’una sessió tradicional del Consell General, que s’iniciarà amb un parlament del síndic general per a explicar-ne el funcionament.

Després de l’entrega de la medalla de copríncep, Serrano Pentinat també pronunciarà unes paraules. Posteriorment, a les 12.30 h a la plaça del Consell General, el Cos de Policia retrà honors a la bandera i un quartet de vent de l’ONCA interpretarà l’Himne Nacional del Principat. L’acte clourà a les 13.00 h amb la sortida del copríncep de la plaça del Consell General i el recorregut a peu pel carrer de la Vall fins a l’església de Sant Esteve.

Els actes es podran seguir presencialment a la plaça Benlloch i el carrer de la Vall, així com a la plaça del Consell General. En aquest darrer punt s’habilitaran pantalles perquè el públic pugui veure també en directe la sessió del jurament. La totalitat dels accessos a la plaça del Consell General es tancaran a les 11.45 h, tot i que ja hi haurà restriccions des de les 10 h del matí.

Així mateix, la retransmissió dels actes es podrà seguir a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Hi haurà 200 cadires reservades, preferentment, per a aquelles persones grans o amb mobilitat reduïda que prefereixin aquest format. A més, es podran veure a través del web del Consell General (consellgeneral.ad), Andorra Televisió, Ràdio Nacional d’Andorra i rtva.ad.

Pel que fa a les mesures de seguretat, tota la cerimònia comptarà amb efectius de Protecció Civil per a garantir la seguretat de la ciutadania que assisteixi. També hi estaran presents els efectius de la Creu Roja, tant al recorregut com al Consell General, per a garantir l’assistència mèdica.