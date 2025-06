La sessió d’estiu de l’APCE se centra en els drets humans a través de l’esport

Les tres representants a la sessió d’estiu de l’APCE (Consell General)

Aquest dimecres, 25 de juny, ha finalitzat la sessió d’estiu de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) amb la participació de la delegació del Consell General encapçalada per Berna Coma i formada per Meritxell Alcobé i Susanna Vela. Alcobé ha participat, aquest dimecres, com a oradora al debat conjunt centrat en els drets humans a través de l’esport.

Durant la seva intervenció, Meritxell Alcobé ha remarcat la importància de valors com la transparència i la inclusió en la governança dels drets humans. Ha fet servir com a exemple l’experiència recent d’Andorra com a amfitriona dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, que ha assegurat que s’ha centrat en la cooperació, el respecte i la cohesió social.

Alcobé també ha subratllat dos eixos claus en aquest sentit. D’una banda, la importància de garantir entorns esportius segurs i lliures de violències. De l’altra, promoure l’accés universal a l’activitat física, especialment per a infants, joves i col·lectius vulnerables. Finalment, ha reafirmat el compromís d’Andorra amb l’esport inclusiu, igualitari i respectuós amb els drets humans.





Participació de la delegació andorrana a la sessió d’estiu

Durant la primera jornada, Berna Coma, en qualitat de vicepresidenta de l’Assemblea, ha presidit el debat sobre l’informe de les activitats del Bureau de l’Assemblea i de la Comissió Permanent corresponent al període comprès entre l’11 d’abril i el 22 de juny. A més, Berna Coma i Susanna Vela també han participat en l’elecció del jutge del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) en representació del Regne Unit.

Pel que fa al debat conjunt sobre «Qüestions legals i violacions dels drets humans relacionades amb l’agressió de la Federació Russa contra Ucraïna i Promoció de negociacions polítiques per a l’intercanvi i l’alliberament de presoners de guerra», la delegació del Consell General ha donat suport als informes en els quals s’ha previst una sèrie de mesures urgents i coordinades per a garantir el respecte del dret internacional humanitari i la protecció dels presoners de guerra. Ambdós informes denuncien les greus violacions comeses per la Federació de Rússia, especialment envers els presoners ucraïnesos, que han estat víctimes de tortura, execucions sumàries, maltractaments i privació dels seus drets fonamentals.

Els textos fan una crida a intensificar la pressió diplomàtica sobre Rússia perquè compleixi la tercera Convenció de Ginebra, permeti l’accés del Comitè Internacional de la Creu Roja als centres de detenció i faciliti la creació de mecanismes de supervisió i d’intercanvi de presoners. També s’insta a tots els estats membres a donar suport a les negociacions polítiques, a establir un sistema estructurat per a l’alliberament i repatriació dels presoners, així com, donar assistència a les víctimes i les seves famílies.