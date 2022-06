Modificacions en el Reglament del Transport escolar per ampliar-ne el seu abast

El Consell de Ministres ha aprovat una modificació del Reglament del transport escolar, que data del 2007, per tal d’ampliar-ne, millorar-ne i actualitzar-ne el contingut. El transport escolar és un servei optatiu per a tots els alumnes d’ensenyament preobligatori i obligatori: alumnes d’ensenyament maternal, de primera ensenyança, de segona ensenyança (a partir del radi d’un quilòmetre del centre escolar) i d’ensenyament postobligatori de batxillerat i formació professional (estudiants que, pel seu lloc de residència, no tinguin accés al transport públic).

Així, la modificació del Reglament preveu la creació de noves modalitats de transport escolar: d’una banda, demandes puntuals de transport escolar d’una setmana (prorrogable fins als tres mesos) per als alumnes que no l’utilitzin periòdicament, i per l’altra, la possibilitat que un mateix alumne tingui una parada complementària en el mateix recorregut de manera periòdica.

Pel que fa a criteris econòmics, s’inclou un duplicat gratuït de la targeta durant el curs escolar en cas de necessitat, es flexibilitza el pagament de les quotes pendents del servei en situacions justificades i en un període de tres mesos i s’amplia la possibilitat de demanar el retorn de l’import fins l’1 de novembre.

De la mateixa manera, també s’actualitzen els deures dels usuaris, de les companyies de transport escolar, de les empreses de serveis del transport escolar i del seu personal. En aquest darrer apartat, s’amplia el servei d’acompanyament obligatori dins de l’autobús als infants de primer curs de primera ensenyança (fins ara només era obligatori per a maternal), i es creen la modalitat de l’acompanyant a peu, que és qui acompanya els alumnes des que baixen de l’autobús fins a les classes.

Totes les altres activitats escolars o extraescolars que requereixen transport queden excloses d’aquest Reglament i van a càrrec dels centres escolars o de les entitats que les organitzen, excepte els transports que per contracte s’acordin amb les empreses de transport i el ministeri d’Educació. També en queda exclòs el transport de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i qualsevol escola privada.

A més, la modificació del reglament també estableix la desaparició de la modalitat del transport per als alumnes de segona ensenyança i d’estudis postobligatori del Bus Lliure per incloure-la en el nou abonament anomenat bus jove del departament de Joventut. El Bus Jove s’adreça no només als alumnes, sinó a tots els joves del país de fins a 20 anys, independentment de si estan realitzant estudis o no.