Aprovat el reglament per regular les diverses llicències previstes a la Llei del joc

El Reglament que regula diverses llicències relacionades amb Llei dels jocs d’atzar del 2014 ha rebut el vist-i-plau del Govern en la session de Consell de Ministres d’asusta tarda. Així, el text regula, d’una banda, les llicències de classe C i C@, que s’atorguen als operadors de joc històrics que hagin signat un conveni amb el CRAJ – és a dir la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) d’Espanya, ONCE, Loteries de Catalunya i Française des Jeux– o a d’altres operadors que s’hi poguessin afegir en un futur.

D’altra banda, també es regulen les llicències de classe G, en aquest cas dirigides als distribuïdors principals d’aquests productes, i les de classe H, per als distribuïdors mixtos –que tenen una activitat econòmica principal diferent–.

Finalment, es desenvolupen les llicències de classe I, destinades a les persones que vulguin exercir qualsevol activitat professional relacionada amb els jocs d’atzar autoritzats en relació amb les tipologies anteriors.

Així doncs, el ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, ha recordat que aquest Reglament s’emmarca en el procés d’adaptació dels jocs d’atzar existents al país que va iniciar-se amb l’aprovació de la Llei del 2014. En aquest sentit, el text permetrà desenvolupar el conveni ratificat entre el CRAJ i la SELAE el passat mes de novembre.