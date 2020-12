Un total de 186 persones troben feina gràcies al Programa de foment de la contractació

El nombre global de demandants al Servei d’Ocupació en recerca de feina a final del mes de novembre és de 1.011 persones, el que representa una variació respecte al mes anterior (888 persones) del +13,9%. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat que l’objectiu del Govern és continuar treballant per rebaixar aquesta xifra, que va assolir el pic més alt a mitjans del juny amb 1.873 demandants, a través diferents polítiques de foment de l’ocupabilitat.

Precisament, Gallardo s’ha referit al Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-COV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social. Les persones que han treballat a través d’aquesta iniciativa segueixen una evolució notablement a l’alça els primers mesos de la implantació, en què despunta el personal contractat pel Govern i l’Administració de Justícia. En total s’han realitzat 186 contractacions amb aquest programa.

En concret, del total, 172 s’han contractat a través del Govern i Administració de Justícia i 14 per entitats parapúbliques, societats públiques, entitats socials sense afany de lucre que fan treballs per a la inclusió social o laboral al Principat d’Andorra i empreses d’inclusió sociolaboral. D’aquestes 186 persones, 23 han deixat el Programa per haver trobat una altra feina, i resten actives, el dia 15 de desembre, un total de 163 persones.

Aquest mateix, aquest dimecres el Consell de Ministres ha aprovat que les contractacions efectuades enguany en el marc d’aquest programa es poden prorrogar fins el 30 de juny del 2021 en les mateixes condicions. D’aquesta manera, tenint en compte que s’estableix la contractació temporal durant un període d’entre un mes i sis mesos, es dona la possibilitat d’allargar aquests contractes.

La pròrroga té en compte la persistència de la situació d’emergència sanitària, que requereix l’adopció de mesures addicionals relatives al Programa de foment de la contractació que permetin continuar donant suport als ciutadans, més enllà del termini de contractació inicialment establert, i limitar així els efectes de la situació de crisi sanitària sobre el mercat laboral.

Es recorda que en el marc d’aquest programa, el Govern es fa càrrec de les retribucions mensuals, equivalents al salari mínim, de les persones contractades amb la retenció prèvia del percentatge de cotització a càrrec d’aquesta persona, i el pagament de la part empresarial de cotització a la CASS durant la durada del contracte. Quan la jornada de treball sigui inferior a quaranta hores de treball setmanal, la retribució és proporcional a les hores treballades, si bé la cotització a la CASS s’efectuarà pel salari mínim.

Ajuts al lloguer per a establiments tancats per la COVID-19

D’altra banda, Jordi Gallardo ha avançat que s’han rebut un total de 114 sol·licituds correctament informades en el marc del programa extraordinari d’ajuts al lloguer d’establiments tancats per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. En detall, s’han rebut 96 demandes, que corresponen a l’ajut del 25% del lloguer, per un import de 82.394,24 euros. També s’han registrat 11 sol·licituds d’ajut al 50% del lloguer per un import de 11.612,21 euros; i 7 sol·licituds per al 75% del lloguer que representen un import de 8.201,86 euros. Així doncs, l’import total és de 102.208,32 euros corresponent al període 1 o 8 d’octubre (segons tipologia de comerç ) fins al 30 de novembre.