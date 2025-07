Aprovat el projecte POCTEFA per a impulsar l’estudi de viabilitat d’interconnexió amb tramvia entre Andorra i la Seu d’Urgell

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en una imatge d’arxiu (SFGA)

El programa europeu de cooperació transfronterera (POCTEFA) ha comunicat l’aprovació provisional del projecte Tramvalira, presentat de forma conjunta entre Andorra i Catalunya el passat mes de febrer, i que té com a objectiu sufragar el cost dels estudis de viabilitat de connexió amb tramvia entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell. L’aprovació del projecte, que ha estat presentat en la convocatòria específica de l’Àrea Funcional de Muntanya Est (AFME) i està liderat per Andorra, suposa rebre el suport de l’organisme europeu per a impulsar els estudis que permetin valorar la viabilitat tècnica i econòmica d’un possible allargament de la futura línia de tramvia.

Després de l’anàlisi de totes les candidatures que han optat a rebre aquests fons europeus, el Tramvalira ha estat el projecte que ha rebut una puntuació més alta (87,07 sobre 100) d’aquesta convocatòria, on s’ha valorat de forma clara la dimensió transfronterera i la rellevància del projecte. Així, i tal com es detalla en la documentació oficial, el projecte rebrà un total de 329.841,56 euros. Com que Andorra no pot rebre finançament de forma directa d’aquests tipus de programes -cosa que podrà canviar si s’assoleix un Acord d’associació amb la UE-, el Govern aporta al projecte els estudis que ja s’estan fent a nivell nacional per a la viabilitat del tramvia, i serà la Generalitat de Catalunya qui rebi el finançament.

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha valorat de forma molt positiva la decisió, ja que aquests estudis “són una mostra clara de la voluntat del Govern per a seguir explorant alternatives de mobilitat sostenible i millorar la vida dels ciutadans d’Andorra i també dels que viuen fora del nostre país”, ha ressaltat. En aquest sentit, Forné ha volgut recordar que aquests estudis van en paral·lel als treballs interns que està fent el Govern per a impulsar un tramvia entre Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria. De fet, el projecte transfronterer sorgiria d’allargar la línia de tramvia interna fins a la població de l’Alt Urgell.

Aquesta iniciativa permetria millorar la connexió amb la Seu d’Urgell d’una forma més sostenible, alhora que oferiria una nova manera d’arribar al país. Actualment, més de 1.600 persones passen la frontera diàriament per a treballar a Principat i ho fan majoritàriament amb vehicle individual. A més, l’eix viari que connecta la carretera alt-urgellenca N-145 amb la CG1 pot arribar als 20.000 vehicles en dies d’alta afluència. Aquesta via permetria, a més, oferir una nova connexió àgil amb l’aeroport Andorra – La Seu d’Urgell.

El concepte de resolució és provisional perquè s’està en espera que els dos participants al projecte presentin la documentació necessària per a rebre la subvenció europea. Així, es preveu que l’aprovació definitiva es pugui dur a terme durant el mes de setembre d’enguany.





Quatre projectes més, amb participació andorrana, també han rebut el vistiplau

A més de l’aprovació del projecte Tramvalira, el programa europeu de cooperació transfronterera (POCTEFA) ha comunicat l’aprovació provisional de 5 projectes dins de l’Àrea Funcional de Muntanya Est (AFME), 4 dels quals amb participació andorrana. Així, també s’ha donat llum verda al projecte anomenat Copaj on hi participa, entre altres actors, el Ministeri de Salut, conjuntament amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i que té com a objectiu establir una cartografia que reflecteixi la situació actual de les addiccions dels joves de 16 a 25 anys al territori amb la finalitat de prevenir-les, tractar-les i reduir-ne els riscos associats. Aquesta iniciativa encaixa dins del marc del Pla Nacional contra les Drogodependències (PNCD) i del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA).

Un altre projecte que ara pot iniciar el seu camí és el NeuroMunt, amb la participació de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) i de Bombers d’Andorra, que vol enfortir la seguretat a la muntanya. Ho pretén fer basant-se en les competències dels serveis de rescat i dels guies de muntanya per a l’operativització de les accions formatives al costat dels socis acadèmics i institucionals. Per altra banda, el projecte Presapter pretén desenvolupar models predictius per identificar i comprendre les relacions entre les diferents pràctiques d’activitat física, les condicions de salut i els factors ambientals, amb la finalitat de guiar estratègies de promoció de la salut adaptades als residents del territori. En aquest projecte hi participa la secretaria d’Estat de Joventut i Esports.

Finalment, el quart projecte amb participació andorrana, anomenat Digi-Pyr, compta amb la implicació d’Andorra Telecom i té com a objectiu millorar la connectivitat transfronterera i aborda reptes com la fragmentació de les xarxes i la falta d’accés als serveis digitals essencials en zones de muntanya.

POCTEFA és un programa europeu de cooperació transfronterera creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra. L’Àrea Funcional de Muntanya Est (AFME) és una de les cinc zones d’importància estratègica del Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027) i es desenvolupa en el territori muntanyenc dels Pirineus a Catalunya, Occitània i Andorra. L’AFME s’emmarca dins de l’objectiu polític 5 del POCTEFA -una Europa més propera a la ciutadania-, amb la intenció de vertebrar territorialment, socialment i econòmicament aquesta zona de muntanya.

La convocatòria de projectes estructuradors de l’AFME es va obrir l’11 d’octubre de 2024 amb un import de 6,3 milions d’euros. Andorra és la primera vegada que lidera un projecte, en el cas del Tramvalira, però entre el 2014 i el 2020 ha pres part en 45 projectes de cooperació transfronterera i en la primera convocatòria del període 2021 – 2027 ha format part de 21 projectes.