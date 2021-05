Aprovat el Projecte de Llei de la contractació pública impulsant un model de desenvolupament sostenible

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Projecte de Llei de la contractació pública. El text legislatiu permet renovar i substituir la Llei de contractació pública de l’any 2000 que havia estat “un instrument útil i adaptat al funcionament del marcat andorrà, però que actualment necessitava una revisió integral”, ha ressaltat Calvó durant la roda de premsa.

D’aquesta manera, s’amplia l’àmbit d’actuació de la llei que a part d’aplicar-se per al Govern i els comuns, també afectarà directament societats i fundacions públiques, que permet “una homologació total” de la contractació en l’àmbit públic. Així, el text també és vàlid per a totes les modalitats de contractació pública, incloses les concessions d’obres i serveis.

La ministra ha recordat que el sector públic és una peça clau per l’impuls de nous valors en la contractació i el seu paper ha de ser capdavanter i exemplar tenint en compte la importància de la inversió que representa. Per aquest motiu Calvó ha emfatitzat que “la contractació pública és el millor instrument per garantir l’efectiva implantació d’objectius d’inclusió social i sostenibilitat ambiental, i l’alineació del país amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”.

Per aquest motiu, es defineix un nou model “modern, competitiu, transparent, àgil, digitalitzat i simplificat, que impulsa un creixement integrador socialment promotor de les polítiques de gènere”. A més, el text legislatiu fomenta la col·laboració publico-privada, facilita l’accés a les petites empreses i manté el compromís amb el sector econòmic andorrà.

Entrant en matèria, Calvó ha explicat que la nova llei preveu que els plecs de base promocionin i puntuïn millor aquelles ofertes que integrin aspectes claus dels ODS com els aspectes mediambientals o d’inclusió social. A tall d’exemple, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha emfatitzat que a partir d’ara els concursos públics tindran en compte el cost del cicle de vida del projecte. “Es garanteix un ús responsable i racionalitzat del diner públic”.

A més, els poders adjudicadors poden reservar determinats contractes als operadors econòmics amb programes d’ocupació que tenen com a objectiu principal la integració social i professional de les persones discapacitades o en risc d’exclusió social.

Una eina digital per integrar-ho tot

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha apuntat que la reformulació de la llei té una aposta clara per la digitalització i simplificació de la burocràcia, element inclòs al projecte de Govern anomenat Horitzó23. “Respectant sempre la transparència i el rigor de la gestió del diner públic, cal avançar cap a la modernització de l’administració”.

En aquesta matèria una de les novetats més destacades, tal com ha ressaltat Calvó, és la creació d’una la plataforma de contractació digital. L’eina, implementada per l’administració general, es posa a disposició del conjunt del sistema econòmic del país per publicar-hi totes les licitacions i els seus resultats a través d’internet, amb un portal únic per a tot el sector públic. “Aquest mecanisme simple però, necessari, promou un estalvi de recursos públics i de temps, sense renunciar a la seguretat jurídica que ha de presidir la contractació pública”, ha argumentat Calvó. A més, la factura electrònica, permetrà reduir els terminis de pagament a 30 dies.

Per altra banda, la ministra ha explicat que el nou model de contractació preveu que la presentació de les ofertes es faci en tres sobres, cosa que afavoreix l’objectivitat i la transparència. Mentre que fins ara l’oferta qualitativa i l’econòmica es coneixien i es puntuaven de manera conjunta, la Llei que impulsa el Govern determina que els aspectes avaluables qualitativament es puntuaran primer i l’oferta econòmica es calcularà després.

Compromesa amb el teixit empresarial andorrà

Amb l’objectiu que la modificació del text no obviï les particularitats del país, es manté la preferència dels contractes nacionals i reforça la participació de les pimes privilegiant la divisió en lots per oferir contractes més petits. En la mateixa línia, es crea el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades. La nova Llei també preveu eliminar un pas burocràtic que fins ara posava traves a les petites empreses: la garantia provisional.

Finalment, s’estableix l’obligatorietat de planificar les inversions, al moment d’elaborar el marc pressupostari, comptant amb els operadors econòmics. Així es preveu la possibilitat de publicar les inversions anuals previstes per tal que es puguin conèixer els futurs projectes de contractació que es volen posar en marxa en el sector públic al llarg de l’any. A més, es millora la classificació del contractista, que generalitza i configura un sistema per agilitzar el procediment evitant la presentació reiterativa de documents per part de les empreses del país. La norma també preveu el recurs a l’arbitratge per resoldre els litigis referits a l’execució dels contractes.

La nova Llei també permet seguir fent passos inequívocs per respectar els compromisos internacionals d’Andorra, en particular els que es puguin derivar de l’Acord d’associació amb la Unió Europea.