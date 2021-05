El Pla de Transició al Treball de la Seu oferirà el nou perfil d’auxiliar en activitats forestals

El Pla de Transició al Treball (PTT) de la Seu d’Urgell oferirà per al pròxim curs acadèmic 2021-2022 el nou perfil d’auxiliar en activitats forestals, en lloc de la formació d’auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic com s’oferia en els darrers cursos. Aquest curs s’adreça a nois i noies de 16 a 21 anys que no tinguin el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Respecte al canvi de perfil professional, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Núria Tomàs, afirma que “fem una forta aposta pel curs vinent amb aquest nou perfil professional per tal de donar noves oportunitats als joves que no han obtingut l‘ESO. Aquesta formació els permetrà seguir amb els seus estudis i obtenir una formació professionalitzadora molt motivadora, en contacte amb la natura i molt necessària en el nostre territori”.



Les sol·licituds de preinscripció al PTT de la Seu d’Urgell s’hauran de presentar a partir del pròxim dilluns 10 de maig, i fins el dia 21, de manera presencial, al Servei Municipal d’Educació. Cal demanar però cita prèvia trucant al 973 350 010.



El període de matrícula serà de l’1 al 10 de setembre de 2021.



Auxiliar en activitats forestals



A la Seu d’Urgell s’ofereix un PFI en la modalitat PTT que forma part de l’oferta pública del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament urgellenc, i que té com a centre de referència l’Institut Joan Brudieu del qual en formen part tant l’alumnat com el professorat. Les classes tenen lloc a les instal·lacions del Parc del Segre.

Respecte a la competència general del perfil d’auxiliar en activitats forestals consisteix a realitzar operacions auxiliar necessàries per a la conservació, millora i aprofitament de la muntanya, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Aquest curs té una durada d’un curs acadèmic sencer, és a dir, 1.000 hores en total.

Entorn professional

Aquest professional desenvolupa principalment la seva activitat a l’àrea de producció i de medi ambient en grans, mitjanes i petites empreses, tant públiques com privades, dedicades a feines de repoblació forestal, a tractaments silvícoles i a treballs de millora, manteniment de la infraestructura forestal i aprofitaments forestals.

Així mateix, aquest professional està capacitat per realitzar tractaments plaguicides de nivell bàsic, segons l’activitat regulada per la normativa corresponent.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són: peó forestal, peó en cultius herbacis, peó en explotacions forestals, peó en empreses d’implantacions forestals, peó en empreses de tractaments silvícoles, peó en empreses d’aprofitaments forestals, i aplicador de nivell bàsic de plaguicides d’ús fitosanitari.

Què comporta superar un PTT?

Continuïtat formativa:



– Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.

– Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

– Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (ESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Certificació:



– Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.

– Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.

– Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.

Inserció laboral:



– Millorar l’accés al món laboral, mitjançant la formació professional: iniciació a les tasques corresponents al sector professional.

– Els PFI inclouen pràctiques en empreses (180 hores).