Aprovat el Programa de rehabilitació per a persones menors d’edat pel consum d’alcohol i drogues

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dijous, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Reglament de creació i de funcionament del Programa alternatiu de rehabilitació per a persones menors d’edat. El text es desprèn i dona compliment als preceptes inclosos a la Llei qualificada de seguretat pública i té per objectiu establir un model alternatiu per al compliment de les sancions per a les persones menors d’edat consumidores de begudes alcohòliques i altres drogues tòxiques.

El nou model s’ha anomenat Programa alternatiu de rehabilitació per a persones menors d’edat i ofereix una intervenció d’atenció, seguiment i prevenció a les persones menors d’edat que hagin comès una infracció administrativa relacionada amb el consum de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques, o amb la tinença d’aquestes substàncies.

El Programa dona una resposta educativa alternativa a la sanció pecuniària, amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos associats al consum de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques, o la tinença d’aquestes substàncies. La voluntat és impulsar un abordatge preventiu, així com detectar i tractar, de forma precoç, possibles problemàtiques relacionades amb el consum d’aquestes substàncies.

Tal com es recull al reglament aprovat pel Govern, el programa consta d’un pla de treball educatiu individualitzat que es porta a terme amb cada menor, amb la finalitat que el menor prengui consciència del consum propi i dels riscos associats a aquesta conducta. A més, té per objecte disminuir o eliminar els factors de risc detectats que puguin haver provocat l’inici del consum de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques, potenciant els factors de protecció personals, familiars i socials del menor.

El pla de treball individualitzat té una extensió mínima de tres hores i màxima de deu hores i el porten a terme professionals de la psicologia clínica de l’Àrea de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives. En la primera sessió, a la qual han d’assistir el menor i el seu representat legal, el professional valora els factors de risc i de protecció, amb l’objectiu de definir el pla de treball individualitzat per fer una intervenció educativa personalitzada. Cada sessió té una durada d’una hora. El seguiment i compliment del programa commuta la sanció.

Es poden acollir al Programa les persones que hagin comès alguna de les infraccions previstes a l’apartat 11 de l’article 59 de la Llei qualificada de seguretat pública vigent, i que siguin menors d’edat a la data de la comissió de la infracció.