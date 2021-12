El Govern reitera que vol mantenir al màxim l’activitat escolar

En la compareixença de premsa posterior al Consell de Ministres, els titulars de Salut, Joan Martínez Benazet, i d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han recordat les noves mesures preventives temporals en els centres educatius i activitats extraescolars. Ambdós ministres han explicat que aquestes mesures temporals s’apliquen per donar continuïtat a l’activitat educativa en l’actual moment d’alta incidència de contagis i amb la finalitat de mantenir al màxim l’activitat als centres escolars.

A partir del pròxim dilluns 13 de desembre, s’estableixen dos cribratges setmanals pels alumnes a partir 1r i 2n curs de primera ensenyança o equivalent amb un test ràpid d’antígens (TRA). Les proves es continuaran fent gratuïtament a l’escola. També es podran efectuar de manera gratuïta als diferents Stoplabs de la Plaça de Braus, d’Escaldes-Engordany i del Pas de la Casa disponibles. Queden exempts d’aquest cribratge els alumnes que hagin passat la malaltia els darrers 6 mesos.

Els cribratges seran obligatoris per accedir al menjador escolar, per realitzar els tallers de migdia i per a totes les activitats extraescolars on caldrà presentar el resultat negatiu de la prova, ja sigui el resultat enviat per SMS, o el certificat lliurat per la Creu Roja o per un laboratori privat. Els alumnes que hagin passat la malaltia en els darrers sis mesos hauran de presentar una declaració de responsabilitat de les famílies o un certificat mèdic que acrediti aquest fet.

Els alumnes que van ser cribrats aquesta setmana, el dilluns 6 i dimarts 7 als centres escolars, hauran de repetir el cribratge en els Stoplabs els dies 9, 10, 11 o 12 de desembre. Aquest fet no aplica als alumnes que tenen previst el cribratge els dies 9 i 10 de desembre als centres escolars.

Pel que fa als aïllaments de classes senceres de maternal i primera ensenyança es faran en cas que es detecti un cas positiu en una aula, quedant exempts d’aquest aïllament, els alumnes que hagin passat la malaltia els darrers 6 mesos.

Pels alumnes de 2a ensenyança, batxillerat i formació professional, les mesures d’aïllament de grup classe s’aplicaran amb tres positius per classe, quedant exempts els alumnes que han passat la malaltia els darrers 6 mesos.

De la mateixa manera s’ha establert que s’anul·lin totes les activitats escolars que tinguin lloc fora del recinte escolar o dins del centre escolar que impliquin treure’s la mascareta (piscina…), barrejar unitats de convivència o la participació de persones externes al centre.