Tancat el port d’Envalira, com a mínim fins demà a les 6 del matí

El port d’Envalira es troba en fase negra i s’hi prohibeix la circulació, com a mínim, fins demà a les 6 del matí. Mentre el port estigui tancat, el pas dels vehicles pel túnel d’Envalira serà gratuït.

De moment, es troba en fase negra i s’hi prohibeix la circulació com a mínim fins aquest divendres a les 6 del matí, ja que hi ha perill de quedar-se immobilitzat a la carretera durant períodes llargs de temps. En cas d’immobilització, Mobilitat informa que cal economitzar el combustible i no abandonar el vehicle si no s’està segur de trobar refugi.

Tampoc es pot deixar el vehicle en un lloc on pugui dificultar el pas de les màquines llevaneu. Són una excepció els vehicles de viabilitat hivernal i els de serveis.