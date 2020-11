Aprovat el calendari laboral per al 2021, amb 14 festius de compliment obligatori

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Decret del calendari laboral per a l’any 2021. El Decret estipula 14 dies festius de compliment obligatori i no recuperables per als sectors de la construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, les perruqueries, el transport i la distribució de mercaderies i els serveis no relacionats directament amb el turisme.

El Decret també recull que, en el cas d’aquests sectors relacionats amb el turisme i degut a les seves particularitats, les festes es podran traslladar a qualsevol altre dia per acord entre les parts. En aquest sentit, els treballadors hauran de gaudir de la mateixa quantitat de dies festius, retribuïts i no recuperables.

El text també apunta que hi ha quatre festes que no es poden traslladar: cap d’Any, el Dia de la Constitució, la festivitat de Nostra Senyora de Meritxell i el dia de Nadal. Si durant aquests quatre dies I per necessitat del sector l’assalariat presta els serveis a l’empresa, s’haurà de compensar traslladant el dia festiu a un altre dia, i a més, donant a l’empleat un altre dia de festa suplementari retribuït.

Tal com ha recordat el secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, a banda d’aquests 14 dies, són festes de compliment obligatori, retribuïdes i no recuperables les que fixin els comuns de les parròquies fins a un màxim de quatre.

Els 14 dies festius són:

Gener: 1 Cap d’Any (divendres), 6 Reis (dimecres)

Febrer: 15 Carnaval (dilluns)

Març: 14 Dia de la Constitució (diumenge)

Abril: 2 Divendres Sant (divendres), 5 Dilluns de Pasqua (dilluns)

Maig: 1 Festa del treball (dissabte), 24 Dilluns de Pentecosta (dilluns)

Agost: 15 Assumpció (diumenge)

Setembre: 8 Nostra Senyora de Meritxell (dimecres)

Novembre: 1 Tots Sants (dilluns)

Desembre: 8 Immaculada Concepció (dimecres), 25 Nadal (dissabte), 26 Sant Esteve (diumenge)