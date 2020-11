Cultura adjudica el treballs per inventariar els últims béns mobles de Casa Rossell

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació definitiva dels treballs d’inventari de les fases IV, V i VI dels béns mobles de Casa Rossell. L’objectiu de la contractació és posar en valor aquest patrimoni històric i cultural. L’empresa guanyadora del concurs pública ha estat Retoc per un import total de 130.500 euros.

L’adjudicació permetrà l’inventari, en la fase IV, del material tèxtil que encara no s’ha inventariat (roba de vestir, roba de casa, roba religiosa, etc.); en la fase V es farà l’inventari de tots els objectes relacionats amb l’agricultura i la ramaderia i la darrera fase es dedicarà a l’inventari del mobiliari i altres objectes domèstics que quedin per fer. Es calcula que es poden inventariar uns 3.000 objectes amb la qual cosa es donaria per finalitzat l’inventari de la gran col·lecció de béns mobles de la casa Rossell. Està previst que la fase IV es desenvolupi entre el desembre d’enguany i el juny del 2021, la fase V es farà entre el juny i el setembre del 2021 i, finalment, la fase VI es realitzarà entre el setembre del 2021 i el març del 2022.

La primera fase de l’inventari es va realitzar fa catorze anys i es van inventariar uns 7.000 objectes. La segona fase es va realitzar el 2018, amb un miler d’objectes, i a la tercera, realitzada el 2019, se’n van identificar 1.386. La casa Rossell d’Ordino, documentada des del segle XVI i una de les més importants d’Andorra, ha guardat un gran nombre d’objectes que són el reflex de la família benestant que l’ha habitada. Els inventaris que s’hi fan serveixen per conèixer què hi ha i en quin estat es troba.