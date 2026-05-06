APAPMA passarà durant el maig les quotes de soci

APAPMA ha informat que durant aquest mes de maig procedirà a passar les quotes de soci, “per a així complir amb els estatuts i poder convocar l’assemblea General, on els socis al dia de quota tenen dret a vot”. L’entitat assenyala que, aquest any, passa una quota reduïda de 10 euros, per tal d’ajudar a reactivar l’associació i les ganes de formar-ne part dels socis.
APAPMA assenyala que si s’ha canviat de compte bancari, si es necessita actualitzar les dades o si algú vol fer-se soci o sòcia de l’entitat, es pot posar en contacte a través del correu electrònic: apapma@apapma.org.