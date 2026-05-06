Denuncien penalment un motorista per circular a 202 km/h per la C-14, a l’Alt Urgell

Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran han denunciat penalment avui un motorista, de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit. Els fets han passat aquest matí de dimecres durant un control de velocitat que s’havia muntat a la carretera C-14, dins del terme municipal de Ribera d’Urgellet (Alt Urgell).
En el decurs del control, a les 10:57 hores, els agents han detectat una motocicleta que circulava a 202 km/h, en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és 90 km/h.
Per aquest motiu, s’ha denunciat penalment al conductor per un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat penalment punible i s’ha immobilitzat la motocicleta.
El conductor denunciat haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.