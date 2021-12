Andorra Turisme engega la campanya de comunicació de les rebaixes d’hivern

Des d’aquest dijous i fins al 23 de desembre, Andorra Turisme engega una campanya de comunicació per informar de l’inici de les rebaixes d’hivern als mercats de proximitat. La intenció és donar a conèixer i posicionar Andorra com un destí de compres atractiu per als visitants dels països veïns, en el mateix moment que s’inicia al Principat el període de rebaixes que coincideix amb una època de gran volum de compres nadalenques.

Així doncs, l’inici de les rebaixes serà el proper 17 de desembre, tot just una setmana abans de les festes de Nadal, i s’allargaran fins al 13 de març. Les rebaixes d’hivern són un gran atractiu per venir a Andorra a comprar, tenint en compte també, que al país comencen uns dies abans que a Espanya i a França.

La campanya de comunicació es posa en marxa tant a Espanya com a França, concretament a les regions més properes al Principat.

Tant per Espanya, en concret a Catalunya, València i Aragó, com per França a la zona d’Occitània, s’articularà una campanya digital en diferents mitjans de premsa generalista i d’altres especialitzats en moda i compres, que es complementarà també amb la difusió a xarxes socials com Facebook i Instagram. Com a reforç de la part digital en ambdós mercats, es farà una campanya de ràdio amb la voluntat de difondre el missatge i augmentar la repercussió.

Alhora, dins de la comunicació mensual adreçada a la base de dades d’AndorraWorldFan, també es comunicarà l’inici de les rebaixes, a més de la resta de l’oferta d’hivern a Andorra.

La inversió total en mitjans publicitaris destinada a aquesta campanya és de 63.000 euros entre els dos mercats.