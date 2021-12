El GRECO retira Andorra de la llista de països no complidors

El Grup d’Estats contra la corrupció del Consell d’Europa (GRECO) ha retirat Andorra de la llista de països que no compleixen les recomanacions de l’organisme. Ho fa en el darrer informe intermedi on indica que s’han fet molts passos en la prevenció de la corrupció de parlamentaris, jutges, magistrats i fiscals. Amb tot encara troba mancances, com ara que la declaració de patrimoni i d’interessos dels consellers generals no sigui pública, com tampoc la previsió de modificar l’elecció dels membres del Consell Superior de la justícia.

El GRECO ja no considera Andorra país no complidor. En el darrer informe es donen per resoltes 5 de les 13 recomanacions pendents, de les altres, 7 estan parcialment implementades i una no implementada. Aquesta darrera fa referència a la composició del Consell Superior de la Justícia. El GRECO demana que els membres siguin escollits pels seus homòlegs, una recomanació que implicaria modificar la Constitució, que de moment no es preveu. Per contra valora que ara la renovació dels mandats de magistrats i jutges es faci de manera automàtica excepte en cas de procediment disciplinari.

Quant als parlamentaris, aprova la llei de transparència i accés a la informació pública votada el 3 de desembre. Preveu una declaració de patrimoni davant notari. Lamenta, però, que sigui de caràcter privat, tot i entendre l’especificitat d’un país petit. Reitera que també caldria que aquesta declaració inclogués els interessos financers i econòmics de cònjuges i familiars dependents.

També valora la implementació d’un sistema d’assessorament extern i confidencial sobre qüestions d’ètica i deontologia i un sistema de sancions per als parlamentaris, tot i que indica que la gestió de l’assessorament no s’hauria de fer des del Consell General.

Tot i els passos que s’han fet, el GRECO insta el país a presentar un informe sobre les mancances que encara queden pendents com a molt tard el 31 de desembre del 2022.