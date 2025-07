Andorra tindrà per primer cop una representant al Mundial d’escalada

L’escaladora, Laia Taulats, en una imatge d’arxiu (FAM)

L’escaladora del Principat, Laia Taulats, és a Helsinki on a partir d’aquest mateix dilluns participarà en el Campionat del Món júnior d’escalada. Taulats debutarà en un mundial, sent així, a la vegada, la primera andorrana que ho fa. L’escaladora de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) disputarà el Mundial en la modalitat de Boulder i ho farà després de passar, per primer vegada, a una final de la Copa d’Europa. Ho va aconseguir el passat mes de maig, a Molde, a Noruega, on aconseguia el seu primer Top10 europeu.

D’això han passat gairebé dos mesos, i Taulats ha treballat fort i a consciència per a arribar en les millors condicions al Mundial. El seu objectiu és seguir millorant i Helsinki serà la millor oportunitat per a posar-se a prova.

La IFC ha marcat un sistema de competició pel qual, aquest dilluns, es disputaran les classificatòries; dimarts a la tarda, les semifinals; i el dimecres, la final.

Hi ha registrades un total de 75 participants. Les 24 millors passaran a semifinals i, d’aquí, les 8 millors a la final.