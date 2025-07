Gran balanç del Campionat Europeu SCA U17 de vòlei platja a Encamp, amb bronze per a Andorra

El conseller comunal, Nino Marot i Xavier Folguera en la presentació del Campionat Europeu U17 de vòlei platja (Comú d’Encamp)

Encamp ha estat l’escenari, del 25 al 27 de juliol, del Campionat Europeu SCA U17 de vòlei platja, una competició internacional que ha reunit set països dels petits estats d’Europa i que s’ha tancat amb un gran èxit d’organització i una medalla de bronze per al combinat andorrà femení. La parella formada per Aina Garcia i Naran Casamajor ha aconseguit pujar al podi després d’imposar-se a les seves compatriotes Georgina Aller i Amaya Besnie en el partit per al tercer lloc (2-1), en un duel de màxima igualtat que ha certificat el bon moment de forma del planter femení del país.

Andorra, d’aquesta manera, tanca el torneig amb una medalla molt celebrada, especialment per l’entrega i regularitat de les dues parelles al llarg del cap de setmana.

El president de la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB), Xavier Folguera, ha valorat molt positivament l’esdeveniment: “Molt contents, la veritat que ha sortit tot millor del que ens esperàvem. Tant el Govern com el Comú d’Encamp ens han ajudat moltíssim, i el nivell del joc ha estat molt alt. Hem aconseguit una medalla de bronze amb les noies que era inesperada, però estem contentíssims”.

Pel que fa al quadre masculí, les dues parelles andorranes han competit amb intensitat, però no han pogut superar les eliminatòries clau. Isaac Garcia i Ot Comas van quedar a les portes de semifinals, mentre que Lucas Prenas i Ferran Martín van caure en el partit de play-off.

Malgrat tot, Folguera destaca la bona experiència esportiva i organitzativa: “Els nois ho han lluitat molt, han estat a punt. Ha estat una experiència molt bona. Ja tenim ganes de tornar a fer un altre torneig aquí. Seguirem apostant per organitzar esdeveniments com aquest, que han sortit molt bé”.

La valoració dels equips participants i de la supervisora internacional ha estat molt positiva, consolidant Andorra com una seu fiable per a futures competicions europees.