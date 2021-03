Andorra Telecom, primera empresa del país en adherir-se al sistema de recaptació solidari

Andorra Telecom ha signat un acord amb Univers Bomosa i Worldcoo que permetrà els seus clients col·laborar en el finançament de projectes socials d’ONG del país. La companyia ha desenvolupat una opció d’activació d’una donació fixa de 0,5€ al mes perquè els clients que ho considerin puguin fer efectiva aquesta aportació a través de la seva factura. Una vegada activada l’opció, el client pot desactivar-la en qualsevol moment. L’activació es podrà fer a través del canals digitals d’Andorra Telecom, a l’àrea de client de l’App o web, així com des de la botiga.

El primer projecte que rebrà les donacions dels clients d’Andorra Telecom serà la Botiga Solidària de la Creu Roja Andorrana. Un projecte social i de voluntariat que neix al 2020 per fer front a la complicada situació econòmica de moltes famílies i persones del país. A la botiga es poden trobar articles de necessitat bàsica d’alimentació, higiene, neteja i específics per a bebès i infants.

Posteriorment, Bomosa i Worldcoo presentaran a la companyia altres projectes a finançar. Aquests projectes estan subjectes a uns rigorosos criteris de selecció en els que es verifica que les ONG objecte de les donacions compleixin amb requisits de transparència, control financer, solvència i experiència. Aquests criteris estan definits en base als principis per la Internacional Commitee on Fundraising Organizations, que agrupa òrgans auditors d’ONG de gairebé 30 països. Les ONG objecte de les donacions es comprometran a presentar un balanç econòmic que permeti garantir que els fons obtinguts s’han destinat a la finalitat prevista.

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat “l’oportunitat de la iniciativa, en un moment especialment difícil per les conseqüències que la pandèmia de la Covd-19 està provocant en moltes famílies i persones i que ens dóna a tots l’oportunitat de ser solidaris i col·laborar fent micro-donacions”. Nadal també ha fet èmfasi en què la companyia desenvolupa i col·labora amb diferents iniciatives socials que s’emmarquen dins de la seva política de responsabilitat social corporativa.

Per part de Bomosa i Worldcoo, Albert Batalla ha explicat que aquest primer projecte amb el que s’inicia la col·laboració amb Andorra Telecom, “compleix amb escreix els criteris de selecció establerts, ja que està oferint un servei necessari per a moltes famílies del Principat”. Batalla s’ha congratulat que la iniciativa pugui començar a caminar a Andorra, de la mà d’Andorra Telecom i “esperem que aviat puguin afegir-se iniciatives d’altres d’ONG del nostre país”. Per agrupar tots els projectes que es fan a Andorra està disponible el web andorrasolidaria.worldcoo.com.

Finalment, i des de la Creu Roja Andorrana –l’entitat que rebrà les donacions–, s’ha agraït “l’oportunitat de poder consolidar el projecte de la Botiga Solidària, que està garantint recursos essencials a les persones i famílies que ho estan passant malament”.

A partir d’avui els clients de l’operadora que vulguin, poden activar i contractar des de l’app o el web de la companyia, aquesta donació de 0,5€ i començar el finançament del primer projecte social del país de la plataforma social creada per Bomosa i Worldcoo.