Govern signa un acord amb el RACC per avaluar la xarxa viària i analitzar-ne els punts conflictius

El director de Mobilitat, Jaume Bonell, ha signat un acord de col·laboració amb el director general del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), Xavier Pérez, per avaluar la seguretat i la qualitat de les carreteres de la xarxa viària del Principat a través de la metodologia internacional iRAP. L’anàlisi ha de servir per millorar la seguretat de la xarxa viària del país –de 65 quilòmetres– i ajudar en la presa de decisions estratègiques per a la millora de les infraestructures.

Així, primer s’obtindran imatges detallades de totes les vies –amb un vehicle que pren imatges d’alta resolució–, que després es processen amb el software iRAP, es codifiquen i valoren en funció de 50 paràmetres diferents. D’aquesta manera, es classifiquen totes les vies per estrelles –5 estrelles les carreteres més segures, 1 les que ho són menys– i s’assenyalen els elements de la infraestructura que tenen una probabilitat més alta de provocar un accident o augmentar la severitat d’aquest en cas de xoc.

Finalment, l’acord preveu també l’elaboració d’un Pla d’inversions adaptat que detalla les contramesures que poden aplicar-se per reduir la sinistralitat als trams més conflictius. Tal com ha apuntat Bonell, la millora de les carreteres és clau per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i, en concret, la reducció a la meitat de les morts i lesions en el carreteres per a l’any 2030.

L’entitat catalana audita gran part de les vies espanyoles, però també d’altres països d’Europa, Àsia o l’Amèrica Llatina amb aquest sistema internacional homologat, que ha permès, des del 2002, analitzar més de 240.000 quilòmetres de carreteres a Europa.