Andorra Telecom llança eSIM Andorra, el nou servei de SIM digital destinat als visitants del país

Andorra Telecom llança el servei eSIM Andorra, pensat perquè els visitants del país puguin connectar-se a internet de manera fàcil, ràpida i fiable durant la seva estada. La iniciativa amplia les opcions de connectivitat disponibles i ofereix una alternativa completament digital, sense necessitat de targetes físiques. Cada any, milions de persones visiten Andorra i més del 80% considera essencial mantenir-se connectat mentre viatja. eSIM Andorra dona resposta a aquesta necessitat amb un procés d’activació senzill: l’usuari pot descarregar la seva eSIM directament al telèfon i gaudir de connexió 4G i 5G a tot el territori.
L’oferta eSIM Andorra s’ha dissenyat segons la realitat turística del país, on l’estada mitjana és d’entre 3 i 4 dies:
- 1 dia – 2 GB: 4,95 €
- 3 dies – 10 GB: 6,95 €
- 7 dies – 25 GB: 19,95 €
- 15 dies – 100 GB: 45,95 €
El nou servei contribueix a millorar l’experiència turística general, els visitants poden consultar rutes, reservar activitats o fer servir aplicacions de missatgeria sense canviar de número de telèfon.
Compatible amb els principals dispositius i amb alternativa per a terminals sense eSIM
El procés és molt senzill: només cal accedir a esimandorra.ad, comprovar la compatibilitat del dispositiu i completar la compra. El visitant rep un codi QR que pot instal·lar abans de viatjar o en arribar, i l’eSIM s’activa quan entra al territori andorrà.
Per a totes aquelles persones que no disposin d’un mòbil compatible amb eSIM, Andorra Telecom ofereix també la possibilitat d’adquirir una SIM física en qualsevol dels punts de venda autoritzats repartits pel territori.
Amb aquest llançament, “Andorra Telecom reforça el seu compromís d’oferir solucions adaptades a les necessitats dels qui visiten Andorra”, assenyalen des de l’operadora.