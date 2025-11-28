La Policia comissa tabac de contraban valorat en prop de 20.600 euros arran d’un operatiu de la Duana

La Policia ha comissat els darrers dies 5.130 paquets de tabac i 8,5 kg de picadura valorats en més de 20.570 euros i ha segrestat dos vehicles amb matrícula francesa en el marc d’una intervenció de la Duana contra el contraban de tabac. L’operatiu es va iniciar la nit del passat diumenge quan agents de Duana que efectuaven una vigilància al Pas de la Casa van localitzar dos vehicles plens de bosses amb tabac que estaven aparcats en un carrer de la localitat. En veure la quantitat de la qual es tractava, van donar l’avís a la Policia, que ha requisat els cotxes i tota la mercaderia.
Aquest comís se suma a les actuacions efectuades les darreres setmanes i posa en relleu, un cop més, el compromís d’ambdós cossos especials en la lluita contra el contraban de tabac. La col·laboració entre la Policia i la Duana és essencial per a detectar i actuar amb l’objectiu de posar fre a aquesta pràctica delictiva.