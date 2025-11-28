Vint marques seran presents a l’estrena del NeuFest del Pas de la Casa

El cap de setmana del 13 i 14 de desembre, el Pas de la Casa es convertirà en l’epicentre de l’hivern amb la primera edició del NeuFest, un esdeveniment que combina un ski-test amb un programa d’activitats a l’aire lliure de caràcter lúdic i esportiu. La presentació del festival s’ha fet aquest divendres al punt d’informació turística del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, amb la participació del conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot; el responsable d’activitats, estadis i snowparks de Grandvalira Resorts, Àlex Antor; dos representants del sector comercial i impulsors de la iniciativa, Maxime Bony i Fabrice Dupre; i la responsable de Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Mar Querencia.
Els participants han subratllat el potencial del NeuFest com a element de dinamització en un entorn com el Pas de la Casa. Marot ha destacat que el festival “neix arran d’una proposta del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa” per a reforçar el teixit econòmic i comercial de la parròquia durant la temporada d’hivern.
El conseller ha explicat que “tindrem 20 marques de diverses modalitats d’esquí” que es poden trobar a les botigues del Pas de la Casa i d’Andorra. Ha remarcat que “l’objectiu és donar visibilitat als comerços del Pas de la Casa, a l’estació i, sobretot, que el sector comercial obtingui un bon retorn d’aquest tipus d’activitats”.
Per la seva banda, Àlex Antor ha avançat que Grandvalira habilitarà una zona de freestyle i un traçat d’eslàlom gegant o paral·lel, segons les condicions, perquè els participants de l‘ski-test puguin gaudir “d’activitats que normalment no es fan a la zona del Pas de la Casa”. Aquestes zones s’ubicaran el més a prop possible del peu de pista i de l’espai d’exposició de les marques.
Maxime Bony ha destacat que “hem pogut parlar amb tots els comerciants i això ens ha permès organitzar quelcom junts, que és molt important per a nosaltres”, afegint que “és una molt bona iniciativa per al poble en general: comerciants, hotelers, estació…”.
Durant el festival, més de vint expositors amb les principals marques d’equipament de muntanya presentaran les seves novetats en esquí alpí, freeride, freestyle, esquí de muntanya i taules de snowboard, en un espai obert pensat perquè tothom pugui provar el material de la nova temporada.
Les marques confirmades són: Nòrdica, Blizzard – Tecnica, Burton, Atomic, Fischer France, Union, Capita, Black Crows, Faction, Libtech, Head, Rossignol, Dynastar, K2, Völkl, Nidecker, Jones, Nitro, Zag. Aquestes marques es poden trobar després als comerços del Pas de la Casa i d’Andorra.
Entre els expositors hi haurà també Dynafit Andorra Skimo i el Circuit Andorra – El Pas de la Casa.
A més de l’ski-test, tant dissabte com diumenge, el NeuFest oferirà activitats per a totsels nivells: snowpark per a debutants, eslàlom paral·lel i formació teòrica de conducció sobre neu, tot ambientat amb música de discjòqueis.
Dissabte a la tarda, l’esdeveniment continuarà amb una baixada de torxes i un après-ski, convertint el festival en un punt de trobada per a visitants i residents.
Com a incentiu especial, cada dia del festival se sortejarà un parell d’esquís nous entre tots els participants de l’ski-test, animant així la comunitat a gaudir de l’experiència i visitar els comerços locals.
Les inscripcions gratuïtes ja estan obertes a través del web www.encamp.ad/neufest, on els participants poden reservar el seu lloc per a l’ski-test i consultar tota la informació sobre el programa d’activitats i els requisits de participació.