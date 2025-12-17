Andorra Telecom dobla la capacitat de la xarxa mòbil amb el desplegament de les millores en la cobertura 5G

Andorra Telecom ha completat aquest any l’ampliació de la xarxa 5G al país amb la incorporació de la nova banda de 3,5 GHz, una tecnologia que permet duplicar la capacitat de tràfic de cada estació base i que reforça la qualitat del servei davant l’increment constant d’ús de dades mòbils. Des del mes de juny, l’operadora ha treballat en la preparació de les centrals, la reorganització de fibres i la instal·lació de la nova infraestructura, amb vista a completar el desplegament durant la tardor. Aquesta ampliació no substitueix la xarxa existent, sinó que hi afegeix una capa addicional de capacitat i rendiment.
La primera posada en funcionament d’aquesta millora aquest any es va realitzar a Pal amb motiu de l’arribada de La Vuelta, on va demostrar una elevada eficiència absorbint el fort pic de trànsit que generen esdeveniments amb tanta afluència de gent.
Andorra Telecom ja havia activat aquesta tecnologia que ha donat cobertura a l’Estadi Nacional —un reforç clau durant la inauguració dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025.
Tots els clients amb dispositius compatibles ja poden gaudir de les millores del 5G a 3,5GHz, que ofereix:
- Alta capacitat: es duplica la capacitat de tràfic respecte al màxim disponible en 4G.
- Més velocitat: es duplica la velocitat de transmissió de dades respecte del 4G.
- Connexions més estables i menor latència, ideals per a videotrucades, jocs online, streaming o teletreball.
- Millor experiència en espais amb molta afluència, com centres urbans, zones comercials, aparcaments d’estacions d’esquí i esdeveniments esportius o culturals.
La xarxa 5G ja dona cobertura a un 91% de la població i està instal·lada a 44 ubicacions de tot el país, incloent-hi Encamp, Anyós, la Massana, Arinsal, Santa Coloma, Grau Roig, Pas de la Casa, Canillo o Soldeu, entre d’altres.
El pla de desplegament de les millores del 5G d’Andorra Telecom, aquest 2025, ha contemplat l’ampliació de les centrals, actualitzar els equips 4G associats i s’ha continuat ampliant la nova capa 5G arreu del territori.
Amb aquesta ampliació, Andorra Telecom reforça la seva posició com a operador tecnològic capdavanter a nivell europeu, oferint una banda estàndard de 5G que encara no està disponible a tots els països i que millora significativament la qualitat d’experiència dels usuaris.
En declaracions de Xavier Agulló, responsable de Màrqueting i vendes d’Andorra Telecom, “amb aquesta ampliació tanquem un projecte clau per a reforçar la qualitat del servei mòbil al país. El consum de dades no deixa de créixer i els nostres clients necessiten una xarxa preparada per a respondre-hi amb garanties. Les millores que hem implementat al 5G ens permeten oferir més capacitat, més estabilitat i una experiència molt més fluida en qualsevol situació, ja sigui en el dia a dia o en moments d’alta afluència. És un pas endavant que ens prepara per a continuar evolucionant la xarxa”.