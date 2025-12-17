Gran ball de Nadal per a la gent gran a la Seu d’Urgell

Cartell anunciant el ball
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat per a aquest proper dijous, dia 18 de desembre, un gran ball de Nadal per a les persones grans del municipi. La celebració de la festa tindrà lloc a partir de les cinc de la tarda i l’escenari on es durà a terme el ball serà el Centre Cívic El Passeig de la capital urgellenca.

L’acte és de caràcter gratuït i està obert a tothom. El ball té com a objectiu propiciar una trobada festiva amb motiu de les festes nadalenques que ja són a tocar. El programa inclou també un berenar popular.

