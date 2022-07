Andorra Taste Popular porta al carrer la millor gastronomia andorrana

Andorra serà al setembre la capital mundial de la cuina d’alta muntanya amb la celebració d’Andorra Taste, un doble esdeveniment que comptarà amb unes jornades professionals, en les que es debatrà sobre identitat, sostenibilitat i projecció dels territoris d’alta muntanya a través de la gastronomia; i un trobada popular amb espai per a les degustacions, així com amb una interessant agenda d’activitats per a totes les edats.

Després de compartir amb grans noms de la gastronomia internacional i nacional sobre cuina, autenticitat, sostenibilitat, territori i producte de proximitat durant els primers dies de l’esdeveniment (del 14 al 16 de setembre), Andorra Taste Popular convertirà el carrer Veedors d’Escaldes-Engordany els dies 16, 17 i 18 de setembre en un espai gastronòmic per a tots els públics dissenyat per a gaudir del millor de la gastronomia andorrana i els seus productes autòctons de la mà de destacats cuiners andorrans.

Amb un recinte amb parades a l’aire lliure on serà possible degustar plats de cuina a preus populars i on es podrà gaudir, a més, de múltiples activitats gratuïtes, com sessions de showcooking i una programació especial per a nens, tot acompanyat amb la millor música en directe.

Més d’una quinzena de restaurants participaran en aquesta primera edició d’Andorra Taste Popular. Cadascun d’ells oferirà un plat diferent per a configurar una gran oferta de sabors i receptes que van des de canelons o arròs de muntanya fins al fricandó de vedella d’Andorra amb bolets o el conill de bosc escabetxat.

Entre l’oferta, també trobarem degustacions dolces elaborades per reconegudes pastisseries andorranes. Els restaurants que han confirmat la seva presència al recinte d’Escaldes-Engordany són la Borda Raubert (La Massana), el Restaurant Mínim’s (Andorra La Vella), Can Manel (Andorra La Vella), el Celler d’en Toni (Andorra La Vella); el Restaurant de L’Isard (Andorra La Vella), Plató Restaurant (Andorra La Vella), Odetti Bistró (Escaldes-Engordany), Kao Soldeu (Canillo), Koy Hermitage (Soldeu), TOC – Anyós Park (La Massana), L’Era d’en Jaume (Llorts) y Kökosnøt (Andorra La Vella).

A ells, cal sumar-hi la botiga gourmet Ana Cerezo Pernilea! (Andorra La Vella) i les pastisseries Sauleda by Julia Onix (Andorra La Vella) i Youcake by Estopiñán (Escaldes-Engordany).

Andorra Taste Popular serà la gran festa popular de la gastronomia durant tot el cap de setmana, una festa que estarà amenitzada amb actuacions musicals en directe i que obrirà al públic de 12 a 22h el divendres i el dissabte, i de 12 a 20h el diumenge 18 de setembre.

Pagament amb tokens

Per a poder degustar les diferents elaboracions de la proposta gastronòmica d’Andorra Taste Popular s’hauran de comprar tokens, la moneda oficial de l’esdeveniment, a les taquilles que estaran habilitades dins el recinte. Cada token equival a un euro i tots els plats tindran el mateix preu, quatre tokens.

A més de l’oferta gastronòmica, a Andorra Taste Popular es podrà assistir gratuïtament a una àmplia programació de showcookings i tastos de pastisseria, vins, embotits, cerveses artesanals andorranes o ratassia, el licor a base de nous i herbes medicinals recollides a mà que s’elabora a les muntanyes d’Andorra.

Cuina per a nens

Víctor Gonzalo i Sofía Janer, ex concursants del talent show Masterchef 6, estaran al capdavant de les sessions de cuina per a nens. Dissabte i diumenge oferiran tallers per als més petits amb receptes dolces i salades. Tots dos han format part de l’equip gastronòmic del restaurant d’en Jordi Cruz (ABaC***) i ara piloten un projecte propi, La Dramerie, una pastisseria a Barcelona. El 2019, en Víctor va ser escollit com el millor pastisser de postres de restaurant al The Best Dessert Restaurant del Fòrum Gastronòmic de Barcelona.

Andorra Taste Popular serà l’extensió al carrer i la millor cloenda de les jornades professionals d’Andorra Taste, la primera Trobada Internacional de Gastronomia d’Alta Muntanya, esdeveniment organitzat per Vocento Gastronomía i Andorra Turisme.