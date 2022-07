Epizen, que va obrir ahir dijous, no ho ha fet aquest divendres al matí

El nou centre comercial Epizen no ha obert aquest matí de divendres. Segons s’indica des del Grup Pyrénées, de cara a la tarda d’avui ja es podrien reobrir novament les instal·lacions.

En un comunicat es pot interpretar com ahir dijous, primer dia d’obertura parcial del centre, es van detectar diferents problemes que no s’haurien previst en un primer moment. Els responsables d’Epizen volen solucionar la mobilitat dels clients dins de l’edifici, posar remei al col·lapse de persones que van patir els accessos i evitar en la mesura del possible les cues que es van registrar.

E centre comercial va obrir ahir, per primera vegada, de forma parcial i, a partir d’ara, s’aniran habilitant més espais i més botigues.