Andorra tancava el 2025 amb 57.675 persones amb permís de conduir

El nombre de persones amb permís de conduir a 31 de desembre de 2025 és de 57.657, amb una variació anual positiva del +0,9%. El nombre de categories vigents ha estat de 207.642, dada que representa una variació percentual negativa de l’1,6% respecte a l’any anterior. El nombre de dones amb permís de conduir disminueix un -0,1% (24.390 dones, fet que suposa un 42,3% del total) mentre que el nombre d’homes amb permís augmenta un +1,6% (33.267 homes, que representen un 57,7%).
Pel que fa a l’edat de les persones amb permís, el grup amb dades significatives que augmenta més és el de majors de 60 anys (+354 permisos) amb un +2,8%. Els grups de persones amb permís, per edat, que més disminueixen en valor absolut són el de 40-49 anys (-246 persones respecte a l’any anterior), el de 16-17 anys amb 62 persones menys respecte a l’any 2024 i el de 18-19 anys amb una disminució de 9 persones respecte a l’any anterior.
El nombre mitjà de categories per permís és de 3,60 i aproximadament 3 de cada 4 persones majors d’edat posseeixen permís de conduir (75,2%). El percentatge d’homes majors d’edat amb permís és del 82,4%, mentre que per les dones és del 66,2%.