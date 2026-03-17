Al gener va augmentar la demanda d’energia al Principat

La demanda d’energia a Andorra durant el mes de gener de 2026 ha estat de 69.209,0 MWh (megawatts hora), un +3,0% respecte al mateix mes de l’any anterior. El consum acumulat dels darrers 12 mesos ha assolit els 586.260,0 MWh, xifra que suposa un increment del +2,6% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total del mes de gener ha estat de 21.402,1 TEP, amb una variació interanual del -2,0%. D’altra banda, la demanda acumulada dels darrers 12 mesos se situa en 200.915,6 TEP, on presenta un augment del +0,7%, respecte al mateix període anterior.
Quant a la demanda dels clients de FEDA, la demanda total per al mes de gener de 2026 ascendeix a 43.777,3 MWh, amb una variació del +3,3% respecte al mateix mes de l’any 2025. Quant a l’acumulat dels darrers 12 mesos, ha sigut de 372.207,9 MWh, un +2,1% respecte al mateix període anterior.