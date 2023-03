Andorra s’uneix a la candidatura d’ampliació de ‘L’art de la construcció en pedra seca’ per a la UNESCO

L’ambaixadora Eva Descarrega, just al mig de la foto (SFGA)

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, ha explicat aquest dimecres durant la sessió ordinària de Consell de Ministres que Andorra ha formalitzat de forma oficial davant de la UNESCO l’ingrés a la candidatura d’ampliació ‘L’art de la construcció en pedra seca: coneixements i tècniques’ perquè el Principat també sigui inclòs dins de la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial.

‘L’art de la construcció en pedra seca’ ja ha havia estat reconegut l’any 2018 com a Patrimoni cultural immaterial de la Humanitat a proposta de Croàcia, Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Suïssa i Xipre, i ara, amb l’ampliació, la voluntat és sumar-hi cinc països nous: Andorra, Àustria, Bèlgica, Irlanda i Luxemburg.

L’acte de signatura de la candidatura d’ampliació i lliurament del document ha tingut lloc a París, a la seu de la UNESCO i ha comptat amb la presència dels ambaixadors dels països signataris. Per part d’Andorra, la candidatura ha estat presentada per l’ambaixadora i delegada permanent d’Andorra a la UNESCO, Eva Descarrega.

El dossier ha estat lliurat al Secretari de la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, Tim Curtis, qui s’ha felicitat de l’ampliació de la inscripció dels 5 nous països. La decisió sobre l’ampliació de la inscripció serà presa a la reunió del Comitè de la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni immaterial, prevista per al desembre del 2024.

L’interès d’Irlanda i Àustria per incorporar-se a la inscripció de la UNESCO va portar aquests dos països a promoure una candidatura d’ampliació, a la qual Andorra es va sumar. Després d’una primera reunió a Rabat el 2 de desembre de 2022, en la qual va participar la directora de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, juntament amb els punts focals per al patrimoni cultural immaterial dels països que havien manifestat la voluntat d’adherir-se a la candidatura, es va establir un grup de treball amb la voluntat de presentar l’esmentada candidatura per al cicle 2024, és a dir, abans del 31 de març de 2023, fita que s’ha assolit amb èxit. En el seu conjunt, la candidatura d’ampliació ha estat coordinada per Irlanda.

Aquests darrers mesos, el Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura i Esports ha dut a terme els treballs tècnics per a l’elaboració de les parts del dossier corresponents al Principat, amb el coneixement i la col·laboració del Ministeri d’Afers Exteriors.

El reconeixement de la UNESCO ha de servir per a donar un nou impuls al coneixement de la pedra seca, tant per part del públic en general com d’aquelles persones que vulguin portar a la pràctica aquesta tècnica constructiva. Així mateix, permetrà reforçar els vincles que ja existeixen amb entitats i organismes de fora d’Andorra, com ara la fundació El Solà de la Fatarella; l’associació Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches, amb qui es col·labora en les campanyes d’intervenció arqueològica a la Farga del Madriu, o la Comunitat de Treball dels Pirineus, amb qui s’està treballant en un programa de cooperació transfronterera a l’entorn de la pedra seca.

Cal recordar que ja a nivell nacional, els ‘Coneixements i tècniques de la construcció en pedra seca’ van ser inclosos com a bé immaterial inventariat a la secció quarta de l’Inventari general del patrimoni cultural el desembre del 2020. S’assolia així una fita en el procés de reconeixement i salvaguarda d’una tècnica que, a Andorra, ha configurat els paisatges tant de muntanya com de fons de vall i que acumula valors històrics, culturals, ecològics, estètics i d’identitat.

Més enllà de la inscripció a l’inventari, el Departament de Patrimoni Cultural impulsa, juntament amb l’espai sociocultural Cal Pal, el programa Primera Pedra, de promoció i difusió tant de la tècnica de la pedra seca com del patrimoni arquitectònic que se’n deriva. Així mateix, organitza des del 2019 els cursos d’artesans en pedra seca, amb la col·laboració de diverses institucions i entitats del país, i la Setmana de la Pedra Seca un cop l’any.





Tres candidatures en tres anys; estratègia UNESCO

La presentació de la candidatura de ‘L’art de la construcció en pedra seca: coneixements i tècniques’ culmina l’estratègia UNESCO del Departament de Patrimoni Cultural amb relació al patrimoni cultural immaterial, que ha portat als últims tres anys a treballar tres candidatures diferents.

Fins a la data, Andorra ha aconseguit la inscripció de les Festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus, juntament amb Espanya i França (2015), i de les Festes de l’os dels Pirineus, juntament amb França (2022). L’any passat, es va presentar la candidatura d’ampliació del reconeixement de la Transhumància: moviment estacional dels ramats, sobre la qual la UNESCO es pronunciarà el desembre vinent.